Kinsey Wolanski kimdir? Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girdi
Tottenham - Liverpool Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında sahaya giren Kinsey Wolanski, izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın sonrası Kinsey Wolanski'nin sosyal medyada takipçi sayısı bir anda 100 bin arttı.
Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında sahaya giren bir kadın taraftar, izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından genç kadının Kinsey Wolanski olduğu tespit edildi.
Yaklaşık 10 milyon takipçili YouTube kanalı 'Vitalyzd'dan dev finale davetsiz ziyaret etti.
Kanalın kurucusu 27 yaşındaki ünlü YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, 2014 Dünya Kupası Finali'nde sahaya girmiş ve Benedikt Höwedes'i öpmeye çalışmıştı.
Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski'nin Instagram'daki takipçi sayısı yarım saatte 100 bin arttı.
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