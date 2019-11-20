Ayrı bir familyada yer alan kinoa, yenebilir tohumlar grubu içerisindedir. Son derece faydalı bir bitki olup genel özellikleri buğdaygiller ile benzerlikler taşır. Tamamen ithal bir bitkidir. Ancak son zamanlarda tamamen organik bir şekilde ülkemiz sınırları içerisinde de yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu bitkiyi temel alan kinoa diyeti ise özellikle son beş yıl içerisinde Türkiye'de büyük bir popülerlik yakalamıştır. Protein temelli bir beslenmeye dayalı olduğu için hızlı kilo verme ve sağlıklı beslenme taleplerini karşılar.

Kinoa bitkisinin genel faydaları öğrenildiği takdirde bu şifalı bitki hakkında daha geniş kapsamlı ve detaylı bilgiler edinilebilir.

Kinoa bitkisinin genel faydaları

1- Zayıflamaya yardımcı olur: Çok az miktarda yağ içerir. Bunun yanı sıra tam bir protein ve magnezyum deposu olarak belirtilmektedir. Bu nedenle kinoa diyeti ile zayıflayanlar birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde beş kilodan daha fazla verme şansına sahip oluyorlar.

2- Mevcut kilonun korunmasını sağlar: Söz konusu bitki aynı zamanda mevcut ve ideal kabul edilen kilonun korunmasını da olanaklı hale getiriyor. Ancak yine de çeşitli egzersizler yapmak, spor salonlarında kardiyo ağırlıklı çalışmak da mevcut kilonun muhafaza edilmesi açısından en az bu bitkinin tüketimi kadar önem arz ediyor.

3- Sindirimi ekstra kolaylaştırıyor: Özellikle öğünlerden sonra çeşitli şekillerde ve dozlarda tüketilen kinoa diyeti sindirimi kolaylaştırmaktadır. Midede şişkinlik yaratan gazların kolayca atılmasını sağlar. Bununla birlikte kişileri olduğundan çok daha kilolu ve sağlıksız gösteren ödemlerin atılmasını da hızlandırmaktadır.

Son zamanlarda yeniden dillendirilmeye başlayan ''glutensiz beslenme'' önerileri kinoa bitkisi için de geçerlidir. Bu bitkilerin içerisinde gluten bulunmaz. Bu sayede kişileri çölyak hastalığı riskinden de büyük oranda korumuş olur.

Kinoa diyeti ile hızlıca zayıflamak mümkün

Çoğu diyet programında kişiler protein yetersizliğinden dolayı sağlıklarını kaybetmektedir. Aynı zamanda yağ ve kas kitle endeksi aynı oranda azalan kişilerde çeşitli hastalıklar da çok daha kolay ortaya çıkabilmektedir. Ancak protein temelli beslenmeye dayalı olan bu diyet ile birlikte hem sağlıklı ve zinde olmak, hem de ideal kilo seviyesine düşmek mümkün. Dünya çapındaki beslenme uzmanlarının sıklıkla önerdiği bu diyet ile zayıflayanların sayısı her geçen gün artıyor.

Yapılan görüşmeler sonrasında kinoa diyeti yapanlar aç kalmadan zayıfladıklarını ve kendilerini çok zinde hissettiklerini dile getiriyorlar.

Kinoa diyetinde kahvaltı menüsü

Kişiye özel olarak sunulan her kinoa diyet listesi zengin içerikleriyle benzerlerinden ayrılıyor. Çoğu diyet programında olduğu gibi bu rejim biçiminde de kahvaltı öğününe ağırlık veriliyor. Kişilerin ilk öğünü olan kahvaltıda özellikle kalsiyum ve protein açısından zengin olan gıdalar tüketilebilir.

Sabahları iki yumurtadan yapılan omlet, ilk tercihler arasında bulunuyor. Üzerine kinoa serpiştirilip hazırlanabilecek yoğurtlar da kahvaltılarda tercih edilebilir. Yoğurdun yarım yağlı ya da laktozsuz olmasına özen gösterilmelidir.

Ara öğün menülerinde dikkat edilmesi gerekenler

Ara öğün menülerinde içine kinoa atılacak hazırlanabilecek sütlü tatlılar zayıflamayı hızlandırıyor. Vücudun tatlı ihtiyacını karşılayan pudingler de bu diyette serbesttir. Kinoa sindirimi son derece kolay bir hale getirdiği için puding ve meyveli yoğurt gibi tatlı gıdalar haftanın iki günü gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Akşam öğünleri

Bu diyette akşam 19.00 saatinden sonra bir şey tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Kızartma yerine haşlanma türünde hazırlanan gıdalara ağırlık verilmeli. Direkt olarak kinoa pişirmek ve tüketmek de mümkündür. Bu bitkinin haşlanıp hazırlanması hem son derece pratik hem de aynı oranda faydalıdır. İçerisinde kabak, bezelye ve nane gibi besleyici gıdaların bulunduğu kinoa usulü salatalar da akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilebilir.