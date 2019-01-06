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Kings-Warriors maçında 41 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı

Sacramento Kings-Golden State Warriors maçındaki 41 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı.

06 Ocak 2019, Pazar 10:59
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Kings-Warriors maçında 41 üç sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors’ın deplasmanda Sacramento Kings’i 127-123 yendiği karşılaşmada 41 üç sayı isabetiyle rekor kırıldı.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors’ın 47’de 21, Kings’in 36’da 20 isabetle oynadığı karşılaşmada 41 üç sayı kaydedildi. Bu rakamla Kings-Warriors mücadelesi, Şubat 2018’de 40 üç sayı atılan Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves maçını geride bırakarak NBA’de en fazla üç sayı isabeti bulunan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Warriors’ta Stephen Curry 42 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 2 blokla sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Üst üste 4. olmak üzere 20. yenilgisini yaşayan Kings’te Buddy Hield, 32 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Justin Jackson 28 sayı, 5 ribaunt, Bogdan Bogdanovic ise 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

NBA’e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 123-110

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-110

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 106-100

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 98-133

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 116-123

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-88

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 110-101

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-127

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