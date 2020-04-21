Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç anlar

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasının 21 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde, Kenan İmirzalıoğlu'nun arkadaşı Baran Bey yarıştı.

Aslen Ankaralı olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan 45 yaşındaki Hasan Bektaş Baran Kurutepe, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu.

Özel bir firmada inşaat mühendisi olarak çalışan 45 yaşındaki Baran Bey’i Kenan İmirzalıoğlu sesinden tanıdı. Üniversite arkadaşının ev arkadaşı olan Baran Bey ile Kenan İmirzalıoğlu, geceye damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Corona virüsten etkilenen yarışmada bir süre stüdyoda seyirci olmayacak. Bu nedenle yarışan kişilerin, seyirciye sorma joker hakkı geçici bir süreliğine iptal edildi.