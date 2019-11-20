Başta bitki çayları olmak üzere birçok farklı bitki kilo vermek istiyorum diyenlerin bu taleplerine büyük oranda karşılık veriyor. Ancak doktorların ve beslenme uzmanlarının ortak görüşüyle tek başına beslenme zayıflamak için yeterli görünmemektedir. Bunun dışında hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermek isteyenler düzenli aralıklarla egzersiz ve yürüyüş yapmalı ya da spor salonunda cardio ağırlıklı çalışmalıdır.

Hızlı kilo verdiren bitkiler ve çayları

Bitkilerden yapılan çaylar hem düzenli uykunun, hem de sağlıklı bir yaşamın kapılarını ilgililere açıyor. Söz konusu çaylar içine şeker ve tatlandırıcı atılmadığı takdirde etkili olmaktadır.

1- Biberiye Çayı: Son yılların kilo verdiren bitkiler listesinde başı çeken ilk seçenektir. Özellikle akşam yemeklerinden sonra sindirim sorunu yaşayan kişilerin çok daha rahat bir şekilde tuvalete çıkmalarını kolaylaştırır. Aynı zamanda tıpkı spor esnasında terleme yoluyla toksin atılması gibi bu çaylar da toksinlerin vücut içerisinden atılmasını sağlar. Haftanın her günü, günde bir defaya mahsus olmak üzere tüketilebilir.

2- Tarçın Çayı: İstenildiği takdirde elmalı çay ile birlikte tüketilebilir. Bu sayede tadı çok daha leziz olmakta ve daha kolay tüketilmektedir. Özellikle basen ve karın bölgesinde yağ birikmiş olan kişilerin bu alandaki yağlarının yakımını hızlandırır. Günde sabah ve akşam olmak üzere iki kere içilmesinde herhangi bir sakınca bulunmuyor.

3- Isırgan Otu Çayı: Belli başlı nedenlerden dolayı vücudun çeşitli yerlerinde ödem sonucu şişkinlik oluşabilir. Bu şişkinlikler kişilerin olduğundan daha fazla kilolu görünmesine de doğrudan etki etmektedir. Sabahları aç karnına ya da gece yatmadan önce içilen ısırgan otu çayları ödemlerin vücuttan çok daha kısa sürede ve en önemlisi sağlıklı bir şekilde atılmasını kolaylaştırır. Kötü gazlar ile birlikte ödemin de atılması ile birlikte bireyler çok daha fit görünür.

4- Beyaz Çay: Son seçenekler arasında beyaz çay yer alıyor. Siyah çayın yerine alternatif olarak getirilen ve çok daha az miktarda tein barındıran bu çaylar sağlıklı tüketimler için idealdir. Üst üste birkaç fincan içildiği takdirde yağ hücrelerini hızlı bir şekilde küçültür. Aynı zamanda tokluk hissi verdiği için de hızlı kilo vermek isteyenlerin bu yöndeki taleplerini karşılar.

Kilo verdiren besinler ve diğer faydaları

1- Yoğurt: Yoğurt kilo vermek için önerilen besinlerin başında geliyor. Özellikle çeşitli egzersizlerden ve yapılan sporlardan sonra tüketildiği takdirde yağ yakım hızını maksimum oranda arttırmaktadır. Tam yağlı yoğurtlar yerine yarım yağlı ya da tamamen yağsız olan çeşitleri önerilmektedir.

2- Hurma: Vücudun tatlı ihtiyacını karşılayan, bu nedenle birçok alternatif diyet listesinde yer alan hurma tatlı bir gıda olmasına rağmen içinde çok az miktarda şeker barındıran bir meyvedir. Öğün aralarında, çay ve kahve gibi içeceklerin yanında şerbetli ya da sütlü tatlıların bir alternatifi olarak düşünülebilir. Hurmanın sayısız faydası bulunduğu için her yaştan kişi tarafından sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.

3- Bitter: Ne olursa olsun tatlıdan vazgeçemeyen ama aynı zamanda kilo vermek isteyenler için bir diğer alternatif bitter çikolatadır. İçerisinde bulunan kakao oranı ile birlikte kişilerin çok daha dinç ve enerjik olmasını sağlar. Diğer çikolataların aksine bitter hamilelikte beslenmede de öneriliyor.

Kilo vermek için yapılması gerekenler

1- Hareketli Bir Yaşam: İlgililer kilo verdiren besinler dışında yaşam standartlarını da değiştirmelidir. Hareketsiz bir yaşamı benimseyenler bu alışkanlıktan vazgeçip hızlı tempolu yürüyüş ve diğer egzersizlerle yaptıkları diyetleri desteklemelidir.

2- Düzenli Uyku: Dengeli bir uyku düzenine sahip olmak da kilo vermeyi hızlandırıyor. Özellikle 23.00 ve 03.00 saatleri arasında uykuda olmak vücudun dengeli bir şekilde çalışmasını sağladığı için kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.