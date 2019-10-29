Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen WTA Finalleri’nin 3. gününde, Kırmızı Grup karşılaşmaları oynandı. Turnuvaya omzundaki sakatlık nedeniyle çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka’nın yerine dahil olan Hollandalı Bertens, dünya 1 numarası Avusturalyalı Barty ile karşılaştı. Bertens, 2 saat 9 dakika süren mücadeleyi 3-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-1 kazandı.

Gruptaki diğer maçta ise 2011 şampiyonu Çek Petra Kvitova ile İsviçreli Kiki Bencic karşı karşıya geldi. Bencic, 1 saat 47 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 1-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Organizasyonda yarın Mor Grup’ta Simona Halep-Elina Svitolina ve Karolina Pliskova-Bianca Andreescu maçları oynanacak.

Gruplarda ilk iki sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 3 Kasım Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.