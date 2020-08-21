Kick boksta siyah kuşak dan sınavları 22-23 Ağustos’ta yapılacak

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2020 yılı faaliyet programında yer alan siyah kuşak dan sınavlarının İstanbul ayağının 22-23 Ağustos’ta yapılacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "1, 2 ve 5’inci dan sınavları, 22 Ağustos Cumartesi günü; 2, 3 ve 6’ncı dan sınavları ise 23 Ağustos Pazar günü İstanbul Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde yapılacaktır. Sınavlara kayıtlar ise sınav günü saat 10.00’da başlayacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alındığı, sınav alanına maskesiz girilmeyeceği ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.