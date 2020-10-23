Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne erken havlu atan Galatasaray'da Ocak transfer dönemi hareketli geçecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Rusya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, gündemine Rubin Kazan forması giyen Khvicha Kvaratskhelia'yı aldı. Rus basında yer alan habere göre; Fatih Terim, genç futbolcunun transferine onay verdi. Khvicha Kvaratskhelia için Galatasaray'ın devre arasında teklif yapma hazırlığında olduğu aktarıldı. Oyuncu için Rus ekibi Krasnodar'ın da transfer çalışmalarının sürdüğü belirtilmekte. Bu son dakika gelişmesinin ardından Galatasaray taraftarı, Khvicha Kvaratskhelia'nın kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı.

Khvicha Kvaratskhelia kimdir?

Khvicha Kvaratskhelia, 12 Şubat 2001 yılında Gürcistan'ın Başkenti Tiflis'te dünyaya geldi. Dinamo Tbilisi altyapısında futbola başlayan Kvaratskhelia, 2017 yılında A takım kadrosuna yükseldi. 2017 yılında Tbilisi'de 4 maça çıkan ve 1 gol kaydeden genç futbolcu, 2018'de bedelsiz olarak Rustavi'ye transfer oldu. Burada 19 maçta 3 gollük bir performans sergileyen Kvaratskhelia, 2019'da Rusya'nın köklü ekiplerinden Lokomotiv Moskova'ya 100 bin euro karşılığında kiralandı. Moskova'da beklediği kadar forma şansı bulamayan 19 yaşındaki oyuncu, 10 maçta 1 gol kaydederken, takımıyla Rusya Kupa'sını kazandı.

Kvaratskhelia, bu sezon Rusya Premier Ligi'nde Rubin Kazan formasıyla çıktığı 11 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Temmuz 2019'da Rubin Kazan'a transfer olan kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giydi, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olarak gösterilen Gürcü oyuncu, bu sezon 11 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Khvicha Kvaratskhelia mevkisi ne?

1.83 boyundaki sol kanat oyuncusu, sağ kanat ve on numara mevkilerinde de görev alabiliyor. Ülkesi Gürcistan'da U17'de 20 maça çıkan Kvaratskhelia, U19'da 7, U21'de 1, A takımda ise 5 kez forma giydi, milli forma altında 20 gol kaydetti.



