Turkish Airlines EuroLeague'deki Rus temsilcilerinden Khimki Moskova'nın yıldızı Alexey Shved, uzun süreli sakatlık döneminin ardından bu hafta yeniden parkelere çıkmaya hazırlanıyor.
Shved, son olarak 23 Kasım 2018'de Zalgiris deplasmanında ürettiği 25 sayıyla takımını 84-83'lük galibiyete taşımıştı.
Zalgiris maçında sol el küçük parmağı kırılan Shved, sonrasında uzun bir süre forma giyemedi.
Takımla çalışmalarını sürdüren Alexey Shved'in bu hafta oynanacak AX Olimpia Milan maçında hiçbir kısıtlama olmaksızın forma giyebileceği belirtildi.