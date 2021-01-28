Fenerbahçe Beko, Euroleague'nin 23. haftasında deplasmanda Rusya’nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi’nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son haftalardaki başarılı performansıyla çıkış yakaladı. Sarı-Lacivertliler son 7 karşılaşmasını kazandı. Fenerbahçe Beko, ligde çıktığı 22 karşılaşmadan 12 galibiyet ve 10 mağlubiyetle ayrıldı. Kötü bir sezon geçiren Khimki ise oynadığı maçların sadece 2’sini kazanırken, 20’sinde mağlup oldu.

Coach Igor Kokoskov maç öncesinde şunları söyledi: Khimki şu anda düşük galibiyet sayısında olmasına rağmen takım olarak onurlu bir mücadele vermeye çalışıyor. Booker, Mickey ve Jovic gibi bazı isimlerin son durumuyla ilgili belirsizlik var ancak biz onların parkede olacaklarını düşünerek maç planımızı yapıyoruz. İlk olarak kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Biz her maça aynı şekilde yaklaşıyoruz. Khimki’nin çok tehlikeli bir ekip olduğunu anlamalı ve bu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmalıyız.”

Khimki - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 20.00’de Mytishchi Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Christos Christodoulou (Yunanistan), Carlos Cortes (İspanya), Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek oynadığı 13 EuroLeague maçında dokuz galibiyet elde etti. Temsilcimiz, EuroLeague 2020-21 sezonu yedinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 83-71 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Jarell Eddie ve Dyshawn Pierre 16 sayı üretti. Khimki cephesinde Jordan Mickey 19, Alexey Shved ise 10 sayı buldu.

2020-21 Fenerbahçe 83-71 Khimki Moskova

2019-20 Khimki Moskova 82-68 Fenerbahçe

2019-20 Fenerbahçe 89-76 Khimki Moskova

2018-19 Khimki Moskova 84-78 Fenerbahçe

2018-19 Fenerbahçe 93-85 Khimki Moskova

2017-18 Khimki Moskova 64 – 73 Fenerbahçe

2017-18 Fenerbahçe 71 – 67 Khimki Moskova

2015-16 Khimki Moskova 68 – 70 Fenerbahçe

2015-16 Fenerbahçe 88 – 83 Khimki Moskova

2012-13 Khimki Moskova 99 – 76 Fenerbahçe

2012-13 Fenerbahce 85 – 82 Khimki Moskova

2012-13 Khimki Moskova 71 – 70 Fenerbahçe

2012-13 Fenerbahçe 92 – 80 Khimki Moskova