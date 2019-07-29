Kevin Prince-Boateng transferinde flaş gelişme! Kiralama teklifi...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga devi Barcelona'da kiralık olarak geçirdikten sonra Sassuolo'ya geri dönen ve bu yaz takımdan ayrılacağı konuşulan Kevin Prince-Boateng'le ilgili İtalyanlardan yeni bir iddia daha geldi. La Gazzetta dello Sport gazetesi, ismi Beşiktaş'la da anılan 32 yaşındaki golcü futbolcu için Fiorentina'nın da devreye girdiğini yazdı.

Gazete, Floransa ekibinin Sassuolo'yla 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismi bir yıllığına kiralamak için girişimlere başladığını duyururken oyuncunun eşi Melissa Satta ile olan ilişkisini düzeltmek için İtalya'da kalmak istediğini de yazdı. Boateng, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 19 maçta yalnızca 5 gol atabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler