Kevin Prince-Boateng transferi resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık olarak geçirdikten sonra bonservisini elinde bulunduran Sassuolo'ya geri dönen Kevin Prince-Boateng, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini uzun bir süre meşgul etmişti. 32 yaşındaki Ganalı santrforun yeni durağı ise bugün belli oldu.

Serie A ekiplerinden Fiorentina, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada golcü futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Yıldız isim için Sassuolo'ya ödenen bonservis bedelininse 1 milyon euro olduğu öğrenildi. Boateng, daha önce de Hertha Berlin, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, Las Palmas ve Eintracht Frankfurt takımlarında forma giymişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler