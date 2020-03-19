Kevin Durant da yakalandı!

NBA’de daha önce Utah Jazz forması giyen Rudy Gobert ile Donovan Mitchell ve Detroit Pistons’un oyuncusu Chris Wood’un, koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. NBA, dün gece ise Brooklyn Nets’ten gelen şok haber ile sarsıldı. Kulüp, sezon boyunca aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle forma giyemeyen Kevin Durant’ın virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca 31 yaşındaki basketbolcunun, ismi açıklanmayan 3 takım arkadaşında da virüs tespit edildiği bildirildi.