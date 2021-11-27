Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, küçükken Liverpool taraftarı olduğunu itiraf etti.

Amazon Prime Video Sport'a konuşan De Bruyne kendisine yöneltilen Liverpool sorusuna, "Doğru, ailem Liverpool taraftarıydı, bu yüzden ben de Liverpool taraftarıydım." sözleri ile cevap verdi.

Kevin de Bruyne, ayrıca favori futbolcusunun İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Michael Owen olduğunu da dile getirdi.











