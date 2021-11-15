Manchester City'nin, Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, gittiği her takımda oyun felsefesin takıma empoze etmeyi başaran teknik direktör Pep Guardiola hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alana habere göre Kevin de Bruyne,, Guardiola'nın kontra atak futbolu oynatmayı tercih etmediğini dile getirerek, "Birçok insan bunu anlamıyor. Pep, kontra atak taktikleriyle zafer kazanmaktansa futbol ilkeleriyle kaybetmeyi tercih eder. Futbolda hücum etmeyi seviyor" dedi."

Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'yi çalıştıran tecrübeli teknik direktör, oynattığı futbol, taktikleri ve kazandığı başarılar ile ön plana çıkmayı başarmıştı.







