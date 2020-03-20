Ketojenik Diyette Neler Tüketmelisiniz?

Bu konuda beslenme uzmanından destek alınmalı, kaliteli protein kaynakları tercih edilmelidir. Karbonhidrat miktarı ise maksimum 20 gr olmalıdır. Kısıtlı karbonhidrat kaynağı olduğu için glisemik indeksi düşük karbonhidrat kaynakları tercih edilmelidir.

Sağlıklı Yağlar: Yağ seçerken kuyruk yağı gibi zararlı veya ayçiçek yağı gibi daha az yararlı yağları tercih etmek yerine sağlıklı yağlar tercih edilmelidir. Ketojenik diyette yağlar öğünde yüksek miktarda bulundurulmalıdır.

• Hindistan cevizi yağı (MCT yağı)

• Zeytinyağı

• Keten Tohumu Yağı

• Avokado Yağı Tereyağı

• Tavuk yağı gibi yağlara diyette yer verilmesi sağlıklıdır.

Proteinler: Özellikle hayvansal proteinler çok az miktarda karbonhidrat içeriyorlar. Ketojenik diyette proteinler gereksinim kadar alınmalıdır. Çünkü proteinler kas yapım ve onarımında önemli roldedirler. Proteinler tercih edilirken besinin yağlı kısımları tercih edilmesi uygundur.

• Dana eti

• Keçi eti

• Sığır eti

• Hindi eti

• Tavuk eti

• Kaz eti

• Ördek eti

• Ton balığı

• Uskumru

• Somon

• Levrek

• Hamsi

• Alabalık

• Yumurta

diyet süresince tercih edilebileceklerdendir.

Karbonhidratlar: Ketojenik diyette 20 gram kadar karbonhidrat tüketilmesi gerekmektedir. Bu sebeple gün içerisinde tercih edilecek besinlere dikkat edilmelidir. Süt ve ürünleri gibi besinler tercih edilecekse sınırlı tüketilmelidir. Sebzelerden düşük karbonhidratlı sebzeler tercih edilmelidir. Yeşil yapraklı sebzeler bu konuda oldukça destekleyicidir. Karalahana, roka, beyaz-kara hindiba, marul, maydanoz, kuzu kulağı, semizotu, ıspanak, rezene, kırmızı lahana, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, pazı, kuşkonmaz, mantar, fasulye, dolmalık biber, bezelye, domates, turp, kuzukulağı pişmiş halleriyle 3 yemek kaşığı çiğ halleriyle 1 bardağı 6-8 gram , salatalık, kereviz, yeşil soğan, pırasanın ise 1 bardakları 4 gram yüksek yağ içerikli avokado ise 8 gram karbonhidrat içerir.

kaynak: www.formassist.net

kaynak linki: https://formassist.net/blogs/blog/ketojenik-diyetin-yarar-ve-zararlari