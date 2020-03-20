Ketojenik Diyetin Yarar ve Zararları

Ketojenik diyetin kilo azaltmada, kolesterol düzeylerini azaltmada ve glikoz toleransını geliştirdiği bilinmektedir. Ancak uzun vadedeki bazı çalışmalar (22 hafta ve üzeri) kötü kolesterol ve karaciğer yağlanmasına neden olduğunu göstermiştir. Buradan çıkarılabilecek sonuç ketojenik diyetler uzun süre değil, kısa-orta süreli olarak yapılmalıdır.

Ketojenik diyette bazı vitamin mineral yetersizliklerinden kaynaklanan rahatsızlıklar olabilmektedir. Bunlar D vitamini yetersizliği, kemik kırıklıkları, böbrek taşları ve karnitin eksikliğidir. Bu süreçte D vitamini suplemantasyonu, karnitin desteği, elektrolit takviyeleri ve omega-3 suplemantasyonu takviyeleri alınmalıdır. Takviyelerin alındığı ve egzersiz ve diyetin yapıldığı sürece olumlu sonuçlar alınması kaçılmazdır.

Her diyetin her bireye uyumlu olmadığı unutulmamalıdır. Ketojenik diyette de bu durum söz konusudur. Ailesel hiperlipidemisi bulunan, karnitin eksikliği olan, şiddetli karaciğer rahatsızlıkları bulunan ve şiddetli reflüsü olan bireylere ketojenik diyet önerilmez.

kaynak: www.formassist.net

kaynak linki: https://formassist.net/blogs/blog/ketojenik-diyetin-yarar-ve-zararlari