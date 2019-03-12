Kerim Frei hayran bıraktı! Bonservisini alıyorlar...

Başakşehir'den kiralık olarak Maccabi Haifa'nın yolunu tutan Kerim Frei, yeni takımında herkesi kendine hayran bıraktı. Hapoel Hadera maçında attığı golle siftah yapan Kerim, son olarak geride bıraktığımız hafta sonundaysa Kryat Shmona karşısında bu kez yaptığı asistle gündeme geldi.

Maçı kazandıran asisti yaptı

Karşılaşmanın 87. dakikasında kendi çabasıyla yarattığı gol pozisyonunda takım arkadaşına 'al da at' pası veren milli futbolcu, Haifa'nın 3-2'lik galibiyetinin mimarı oldu. Yıldız futbolcunun başarılı performansı, İsrail ekibini şimdiden harekete geçirdi.

Opsiyon 1.6 milyon euro

Başakşehir'den hazirana kadar geçerli sözleşmeyle geldiğinde futbolcunun kontratında satın alma opsiyonu bulunduğuna dair bir resmi açıklama yapılmamıştı. Ancak İsrail'de, oyuncunun 1.6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu o günden bu yana dile getiriliyor.

Kulüp için tarihi ücret

Kerim Frei'dan son derece memnun kalan Maccabi Haifa Kulübü'nün, sezonun bitimine iki ay kala, oyuncunun bonservisini almaya karar verdiği öğrenildi. Futbolcuya yapacağı teklifi de belirleyen İsrail ekibi, kendisine ödeyeceği yıllık ücret ile Kerim'i takımın en çok kazanan ismi yaparken, bu aynı zamanda kulüp tarihinde bir futbolcuya ödeyeceği en yüksek maaş olacak.

Son söz Kerim'de

Transferin kalıcı olarak gerçekleşmesi için geriye futbolcunun vereceği karar kaldı. Kerim Frei teklifi ve İsrail ekibinde kalmayı kabul etmesi durumunda Maccabi Haifa'nın futbolcunun bonservisini ödemek üzere harekete geçeceği belirlendi. (Skorer)