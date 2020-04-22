Kerem Tunçeri ve Aslı Enver aşkı nasıl başladı, nasıl bitti?

Nerede buluştular?

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri ortak tanıdıkları sosyetik bir çift sayesinde mart ayında tanıştı.

İkili birkaç kez buluştu. Habercilere yakalanmamak için Aslı Enver’in Anadolu yakasındaki evinin civarında bir araya geldiler.

Araya karantina süreci girince telefonda görüntülü olarak görüşmeye başladılar.

Murat yorum yapmadı

Kerem Tunçeri yakınlarına “Aslı harika biri. Onu tanıdığıma şükrediyorum” dedi.

Bu yakınlığı öğrenen Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver’i takipten çıkardı. Çünkü Uraz ile Aslı 2 kez yemeğe çıkmış, flört edemeyeceklerini anlayınca ayrılmışlardı.

Aslı Enver’den 6 ay önce ayrılan ve hâlâ yalnız olan Murat Boz ilişkiyi basından öğrendi. Yorum yapmak istemedi.

Sabaha kadar uyumadı

Aslı Enver ile Kerem Tunçeri mutlu mesut mesajlaşırken 4 sosyal medya fenomeni art arda harekete geçti.

Fenomenlerin iddiası şuydu: “Kerem Tunçeri bize DM’den yürüdü.” Tunçeri’ye ait olduğu iddia edilen mesajları ifşa ettiler.

Mesajları ve fenomenleri sosyal medyada gören Aslı Enver çok üzüldü. Öyle ki, 19 Nisan Pazar günü sabaha kadar uyuyamadı.

Ailesi devreye girdi

Aslı Enver’e anne-babası “Bu durum hoşumuza gitmedi. Bir an evvel karar almanı bekliyoruz” dediler.

Oyuncu “Hiç tarzım olmayan olayların ortasında kaldım” diyerek gözyaşı döktü.

Kerem Tunçeri, Aslı Enver’e “O iddialar, yazışmalar büyük yalan” dediyse de dinletemedi.

Ulaşmaya çalışıyor

Aslı Enver’e birkaç yakını “Kerem uslanmaz bir çapkındı. İstersen Google’a bir bak” deyince ipler koptu!

Oyuncu, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye telefonda engeli bastı.

Aslı Enver’i kaybeden Kerem Tunçeri sosyal medya fenomenlerine dava açacağını duyurdu.

Ümidini kaybetmeyen Tunçeri hâlâ Aslı Enver’e ulaşmaya çalışıyor.