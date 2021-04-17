Kerem Aktürkoğlu Süper Lig'de gole en çok katkı yapan 23 yaş altı yerli oyuncu
Galatasaray sezon başında TFF 2.Lig'de başarılı olan Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, kendisine gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Kerem Aktüroğlu attığı 6 gol ve yaptığı 1 asist ile bu sezon Süper Lig'de 23 yaş altı oyuncular arasında en çok gol katkısı yapan oyuncu oldu
Galatasaray sezon başında TFF 2.Lig'de başarılı olan Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, kendisine gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Kerem Aktüroğlu attığı 6 gol ve yaptığı 1 asist ile bu sezon Süper Lig'de 23 yaş altı oyuncular arasında en çok gol katkısı yapan iki oyuncudan biri oldu
21.10.1998 doğumlu Kerem, Göztepe maçında 3 gol atıp ön plana çıkarken Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar 6 gol katkısı ile arkasından geldi. Ankaragücü takımında Paintsil ise 9 gol attı
5 yıl sonra hat-trick
Kerem Aktürkoülu 2016'da Yasin Öztekin'in ardından Galatasaray forması altında hat-trick yapan ilk yerli isim oldu
https://www.instagram.com/p/CNxn2_fMfiI/