Galatasaray sezon başında TFF 2.Lig'de başarılı olan Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, kendisine gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Kerem Aktüroğlu attığı 6 gol ve yaptığı 1 asist ile bu sezon Süper Lig'de 23 yaş altı oyuncular arasında en çok gol katkısı yapan iki oyuncudan biri oldu

21.10.1998 doğumlu Kerem, Göztepe maçında 3 gol atıp ön plana çıkarken Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar 6 gol katkısı ile arkasından geldi. Ankaragücü takımında Paintsil ise 9 gol attı

5 yıl sonra hat-trick

Kerem Aktürkoülu 2016'da Yasin Öztekin'in ardından Galatasaray forması altında hat-trick yapan ilk yerli isim oldu







