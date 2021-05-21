Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan bir mahallede top oynayarak futbol hayatına başlayan Kerem Aktürkoğlu, alt liglerden başlayarak kariyer basamaklarını çıkıp Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı’na kadar yükseldi. Gölcükspor altyapısından 2013 yılında Hisareynspor’a geçen Kerem Aktürkoğlu, burada çeşitli yaş gruplarında yeteneklerini sergileyerek Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Buradan da Başakşehir’e transfer olan Kerem, daha sonra Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve Erzincanspor’da forma giydi.

İlk etap kamp kadrosunda

Geçen sene eylül ayında Galatasaray’la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç yıldız, son dönemde gösterdiği performans ve attığı gollerle yıldızını parlattı. Kerem, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ilk etap kamp kadrosuna da dahil edildi. Baba Ömer Faruk Aktürkoğlu, genç yeteneğin başarısıyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ederken şunları söyledi:

'13 teklif birden geldi'

"13 Süper Lig kulübünden teklif aldık. Birkaç kulüple görüştük sonra Galatasaray devreye girdi. Galatasaray’a da hedefimizi ifade ettik. Sağ olsun Fatih Terim hocanın Kerem’le ilgili düşünceleri bizi memnun etti. Biz de değerlendirdik ve Galatasaray’la sözleşme imzaladık. Kerem’in gelişimini gerektirecek çalışmalara ihtiyacı vardı. Bunu da Galatasaray sağ olsun çok iyi şekilde verdi. Bu mücadelenin sonunda da Kerem formayı kaptı ve şu anda da çok iyi gidiyor. Kulübünden memnun. Kulübü ondan memnun. Her şey çok iyi gidiyor."



