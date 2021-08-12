Kerem Aktürkoğlu 70 dakikada 3 gol katkısı yaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile eşleşen Galatasaray ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Rövanşta zorlanan Galatasaray'ı taşıyan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

22 yaşındaki oyuncu deplasmanda oynanan St. Johnstone maçında 70 dakikada 3 gol katkısı verdi. Genç isim bir gole imza atarken Galatasaray'ın iki golünde de asisti yapan isim oldu.

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St. Johnstone teknik direktörü ilk maçın ardından 'Galatasaray'ın 7 numarası çok iyi oyuncu' ifadelerini kullanmıştı. Geçen sezon Galatasaray'a gelen Kerem, ilk maçta da asist yapmıştı.