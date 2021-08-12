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Kerem Aktürkoğlu 70 dakikada 3 gol katkısı yaptı

Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı St. Johnstone maçının yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. Genç isim bir gole imza atarken Galatasaray'ın iki golünde de asisti yapan isim oldu.

12 Ağustos 2021, Perşembe 22:32 Son Güncelleme:
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Kerem Aktürkoğlu 70 dakikada 3 gol katkısı yaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda St. Johnstone ile eşleşen Galatasaray ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Rövanşta zorlanan Galatasaray'ı taşıyan isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.

22 yaşındaki oyuncu deplasmanda oynanan St. Johnstone maçında 70 dakikada 3 gol katkısı verdi. Genç isim bir gole imza atarken Galatasaray'ın iki golünde de asisti yapan isim oldu.

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St. Johnstone teknik direktörü ilk maçın ardından 'Galatasaray'ın 7 numarası çok iyi oyuncu' ifadelerini kullanmıştı. Geçen sezon Galatasaray'a gelen Kerem, ilk maçta da asist yapmıştı.

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