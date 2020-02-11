ANTALYA, (DHA) - Amatör Ligin 6'ncı haftasında kendi sahasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, rakibini 1-0 yendi.

Kepez Belediyespor U-15 Takımı, Amatör Ligin 6'ncı haftasında Manavgat Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kuzeyyaka Stadyumunda oynanan karşılaşmada Kepez Belediyespor U-15 Takımı, maçın ilk dakikalarında topu filelerle buluşturdu. Maçın skorunu belirleyen gol Ali Aydın'dan geldi. Maç sonuna kadar performansını koruyan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Kepez Belediyespor U-15 Takımı, ligde 6'ncı galibiyetini elde etti.

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