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Kepez'in U-15 Takımı'ndan 6'ncı galibiyet

Kepez'in U-15 Takımı'ndan 6'ncı galibiyet

11 Şubat 2020, Salı 13:25 Son Güncelleme:
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Kepez'in U-15 Takımı'ndan 6'ncı galibiyet

 

ANTALYA, (DHA) - Amatör Ligin 6'ncı haftasında kendi sahasında Manavgat Belediyespor ile karşılaşan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, rakibini 1-0 yendi.

Kepez Belediyespor U-15 Takımı, Amatör Ligin 6'ncı haftasında Manavgat Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kuzeyyaka Stadyumunda oynanan karşılaşmada Kepez Belediyespor U-15 Takımı, maçın ilk dakikalarında topu filelerle buluşturdu. Maçın skorunu belirleyen gol Ali Aydın'dan geldi. Maç sonuna kadar performansını koruyan Kepez Belediyespor U-15 Takımı, karşılaşmayı 1-0 kazandı. Kepez Belediyespor U-15 Takımı, ligde 6'ncı galibiyetini elde etti.

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