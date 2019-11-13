ANTALYA, (DHA) - KEPEZ Belediyesi'nin Duacı Semt Spor Sahası'nda düzenlenen 'Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni' büyük heyecanla devam ediyor.

Kepez'de Futbol Şöleni heyecanı yaşanıyor. Kız öğrenciler için futbol eğitimleri startının verildiği 'Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni'nin ilk maçları yapıldı. Bölgede bulunan okulların katılabildiği şölende, yetenekli çocuklardan oluşan futbol takımları, birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Kız futbol takımlarının karşılaşmaları ile start alan turnuvalar, 1. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptığı 10 karşılaşma ile devam etti. 1. Sınıflar Turnuvasında; Kirişçiler İlkokulu birinci, Odabaşı Sevinç Fahri Aydın İlkokulu ikinci, Eczacılar İlkokulu üçüncü, Kızıllı İlkokulu dördüncü, Başköy İlkokulu ise beşinci sırada yer aldı.

Okulların yoğun ilgi gösterdiği Bölge Okulları Sınıflar Arası Futbol Şöleni, bir hafta boyunca yüzlerce yeteneği, Duacı Semt Spor Sahası'nda ağırlayacak.

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