Kepez Belediyespor hazırlık maçını 3-1 kazandı

ANTALYA,(DHA) - KEPEZ Belediyesi, kendi evinde konuk ettiği Burdur Yeşilovaspor'u 3-1 yendi. Kepez Belediyespor'un golleri Engin Can Koşar ve Selçuk Yıldız'dan geldi.

Mayıs ayı sonunda oynanacak Bölgesel Amatör Ligi (BAL) müsabakaları öncesi Kepez Belediyespor, hazırlık maçında Yeşilovaspor ile karşılaştı. Yeşilovaspor'u evinde konuk eden Kepez Belediyespor, Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maçı 3-1 aldı. Hazırlık maçının ilk golü 5. dakikada Engincan Koşar'dan geldi. Karşılaşma boyunca performansını hiç düşürmeyen Engin Can Koşar, maçın 25. dakikasında topu tekrar filelere yolladı. Kepez Belediyespor, Selçuk Yıldız'ın 38. dakikada attığı gol ile sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI