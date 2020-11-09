Kenyalı atletlerden çifte zafer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve bu yıl N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen 42’nci İstanbul Maratonu sona erdi. Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei kazandı.

Türkiye'nin en iyileri; Yavuz Ağralı ve Tubay Erdal

Maratonda Türkiye şampiyonları da belli oldu. Erkeklerde yarışı yedinci sırada bitiren milli sporcu Yavuz Ağralı, 2.19.23’lük derece elde ederek Türk sporcular arasında ilk sırada geldi. Kadınlarda ise Tubay Erdal, 2.41.11’lik derecesiyle birinci oldu. Bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenmedi. 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusunun yerine ise "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular gerçekleştirildi. Ayrıca parkurda da değişikliğe gidilen maratonda sporcular köprüyü ilk kez iki kez geçti.