Kendileri gibi geleceğin ralli şampiyonlarını eğitiyorlar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasına Castrol Ford Team Türkiye takımıyla 20 yarış aracında pilot ve yardımcı pilot olmak üzere 40 sporcuyla katılan Serdar Bostancı ile Murat Bostancı, organizasyonun hem en iddialı hem de en dikkati çeken isimleri arasında yer alıyor.

Castrol Ford Team Türkiye’nin takım yöneticisi olan eski Türkiye ralli şampiyonlarından Serdar Bostancı, AA muhabirine, bu spora ailecek gönül verdiklerini ve otomobil sporlarında 45 yılı geride bıraktığını belirtti.

Takım yöneticiliği yaparak yetenekli sporcuları keşfetmeyi hedeflediğini anlatan Bostancı, "27 yıl önce Bodrum’daki rallide yarıştım. Bu rallinin tekrar Bodrum’a gelmesi hepimizi çok mutlu etti. Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra en önemli misyonum, geleceğin şampiyon pilotlarını yetiştirmekti. Oğlum Murat, pilotluğunun yanında motor sporları mühendisi." diye konuştu.

Bostancı, takımda 20’li yaşlarda 4 genç pilotun olduğunu, bu sporcuları da geleceğin şampiyonu yapmak istediklerini dile getirdi.

Murat: "Sürücülüğe ara verip, genç pilotları desteklemeye başladım"

Şampiyon pilot ve pilot koçu Murat Bostancı, adeta otomobil sporunun içinde doğduğunu, 15 yıldır aktif olarak bu sporla uğraştığını söyledi.

Ailesinin desteği ve kendisinin de kabiliyetiyle güzel başarılar elde ettiğini vurgulayan Bostancı, şu ifadeleri kullandı.

"Ailem bu sporu ne kadar çok sevdiğimi anlayınca bana destek oldu. Bu şansı ben de değerlendirdim ve sonunda uzun yıllar süren bir ralli kariyeri geldi. Bu süreçte 3 kez Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa kupasını kazandım. Geçen yıl sürücülüğe ara verip, genç pilotları desteklemeye başladım. Çok yetenekli sporcularımız var. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da kazandığımız tecrübeleri takımdakilere aktarmaya çalışıyoruz. Babam uzun yıllar yarıştı ve en duayen isimlerinden birisi oldu."

AA