Kendi kalesine gol atan Szczesny, tarihe geçti

EURO 2020, tüm heyecanıyla devam ediyor. Turnuvanın grup aşamasında oynanan ilk maçlarda kendi kalesine gol atan futbolcular dikkat çekti.

Turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşan ve sahadan 3-0 mağlup atılan milli takımımızda Merih Demiral, İtalyanların attığı ilk golde şanssız bir şekilde topu kendi ağlarına göndermişti.

E Grubu'nda oynanan Polonya-Slovakya maçında da Polonyalı kaleci Szczesny, aynı talihsizliği yaşadı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Mak'ın sert şutunda top direkten kaleci Szczesny'e çarparak ağlarla buluştu.

Öte yandan 31 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci olarak tarihe geçti.