Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da görev yapan Türk Teknik Direktör Kenan Koçak kulüpten ayrılma kararı aldı. 40 yaşındaki genç teknik adamının kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Düşme potasından çıkarmıştı!

Daha önce 2,5 sezon Sandhausen kulubünü çalıştıran Kenan Kocak 2019-2020 sezonunda düşme potasında takımın başına geçmiş ve ligi 6. sırada tamamlamayı başarmıştı. Hannover 96 bu sezon ise geride kalan 30 hafta sonrası 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

Türkiye'ye sıcak bakıyor!

Kenan Koçak ile Almanya'dan bazı kulüpler ilgileniyor. Ayrıca Süper Lig 'den de bazı takımların görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında... Koçak Türkiye'den gelecek tekliflere de sıcak bakıyor.

Serhat Umar da ekibinde!

Daha önce Türkiye'de Erol Bulut, Skibbe ve Yılmaz Vural'ın yardımcılığını yapan Serhat Umar da Kenan Koçak'ın ekibinde yardımcı antrenörlük yapıyordu. İkili gelecek sezon da beraber çalışmaya devam edecek.