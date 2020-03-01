Kenan Karaman uçuşa geçti

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasının açılış maçında Fortuna Düsseldorf sahasında ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı müsabakada Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldı. Düsseldorf forması giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman ise 6 ve 45+1’de attığı gollerle maçın adamı seçildi.

Ağır bir ciğer hastalığı geçirdiği öğrenilen 25 yaşındaki futbolcunun sahalara bu şekilde geri dönüşü hem teknik heyeti hem de taraftarın yüzünü güldürdü.

Bu sonuçla ev sahibi puanını 21'e yükseltmesine rağmen düşme hattından kurtulamazken, Hertha Berlin puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 13. basamağa yükseldi.