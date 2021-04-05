Alman basınında yer alan habere göre, milli futbolcu Kenan Karaman ile Fortuna Düsseldorf'un yolları sezon sonunda ayrılıyor.

27 yaşındaki golcü futbolcunun Alman ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. Ayrıca, Düsseldorf'un Kenan'ın yerine Darmstadt'ta forma giyen bir başka gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u transfer edeceği belirtildi.

2018 yılında Hannover'den Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2'de çıktığı 24 maçta 7 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan golcü futbolcu, Galatasaray , Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin gündeminde yer alıyor. Kenan Karaman son olarak milli takım kampında koronavirüse yakalanmıştı.











