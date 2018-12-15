Tribünlerin son dakikalarda takım aleyhine yaptığı "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın. Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" tezahüratlarını doğal bulduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Taraftarımız bize her türlü desteği verdi. Gösterilen tepkinin son dakika olması da güzel. Taraftarımız özellikle iç sahada ofansif olarak çok etkili bir takım izlemeye alışmış. Bursaspor karşısında hücumsal anlamda eksik kalınca, tepki gösterdiler. Ancak merak etmesinler. Ben oyuncularıma sorumluluğu hatırlatacağım. Bize gönül verenlere özlediği Göztepe'yi yeniden göstereceğiz" diye konuştu.

Ligin ikinci yarısını doğru planlamaları gerektiğini anlatan Kemal Özdeş, "Göztepe çok büyük bir camia. Yeri kesinlikle Avrupa olmalı, ülkemizi uluslararası alanda temsil etmeli. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Devreye 22 puanla girmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman üst sıralar olacak. Biz Göztepe'yi temsil ediyoruz, bu durumu mutlaka düzelteceğiz" yorumunu yaptı. Alınan üst üste 4 mağlubiyetin ardından beraberliğin de bir başlangıç olabileceğine değinen Özdeş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursaspor maçındaki oyunun karşılığı 1 puandı. Takım savunmasında ve mücadele gücünde bir sıkıntı yaşamadık ama üretken olamadık. Final paslarımız istediğimiz gibi değildi. Belki 2 puan kayıp ama karşılaşmanın gidişatı beraberlikti."

"TRANSFERİ ŞİMDİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, tek hedeflerinin gelecek hafta Ankaragücü ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak olduğunu söyledi. "Transferden önce kritik maçımızı düşünmeliyiz" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. İlk yarıyı galip bitirmek en önemli önceliğimiz" ifadelerini kullandı. Özdeş, ligin ilk yarısında lisansı çıkmayan orta saha oyuncusu Oscar Scarione ve golcü Nabil Ghilas'ın takıma dönmeyeceğini de sözlerine ekledi.

BORNOVA STADI'NDA DOSTLUK KAZANDI

Göztepeli ve Bursasporlu futbolseverler tıpkı geçen sezon olduğu gibi yine Türkiye'ye centilmenlik örneği sergiledi. İki takım taraftarı maçı yan yana ve takım atkılarıyla izledi. Takımlarını 90 dakika boyunca destekleyen futbolseverler görsel şov yaparak tribünlere renk kattı. Maçtan önce Göztepe ve Bursasporlu futbolcular birlikte tüm tribünleri de selamladı. Karşılaşma bitiminde Göztepe tribünleri takımlarına tepki gösterirken, Bursasporlu taraftarlar da Göztepeli oyunculara "Kutsal formanın değerini bilin" şeklinde tezahürat yaptı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)



