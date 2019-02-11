Kemal Kılıç: Bu ortamdan inşallah kısa sürede çıkarız diye düşünüyorum

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmede bulunan yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Kemal Kılıç, iyi mücadele ettiklerini söyleyerek son anda da olsa bir puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

İki takım açısında da zor bir mücadele olduğunu kaydeden Kılıç, “Oyuna iyi başladık hem oyunu kontrol etme açısından ve çok organize oyununu bloke etme anlamında iyi başladık diye bilirim oyuna. İlerleyen bölümlerde iki takım da birbirini iyi kontrol etti ve gol pozisyonu olmadan da geriye düştük. Hem skora hem de geçmiş haftalarda ki güvensiz ortama reaksiyon gösterdiler çok pozisyona girdiler çok gol kaçırdılar ve son dakikalarda da olsa oyunu kurtardılar ama iki takım için de beraberlik çok sevindirici değildi ama gördüğüm kadarıyla çok ritmi yüksek bir oyundu. Giresunspor camiasına ve oyununa yakışmayan bu ortamdan inşallah kısa sürede çıkarız diye düşünüyorum” dedi.