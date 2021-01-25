Fenerbahçe'de Papiss Cisse ve Kemal Ademi'den yeterli verim alınmaması teknik heyeti arayışa sevk etti. Transferde forvet bölgesine de bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe sürpriz bir şekilde gündemine Leicester City’nin Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho'yu aldı. Sarı Lacivertli taraftarlar Kelechi Iheanacho kimdir? sorusunu internette aratmaya başladı. Bu sorunun yanıtını ve golcü futbolcunun kariyerine dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.









Kelechi Iheanacho kimdir?

1996 yılında Nijerya’da doğan Iheanacho, futbola ülkesinin takımlarından Taye Academy’de başladı. Daha sonra yeteneğini fark eden Manchester City scoutları tarafından U18 takımına alındı. 2015 yılında Manchester City’nin A takımına alınan yıldız futbolcu, 2017 yaz transfer döneminde Leicester City’e 27,7 milyon Euro’ya transfer oldu.

Nijerya Milli Takımı’nda ilk kez 2015 yılında görev alan 24 yaşındaki oyuncu, milli takım forması ile 23 maçta 7 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca oynadığı 181 maçta 49 gol atarken, 28 asist yaptı.







