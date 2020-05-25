Kekik Otu, Ballıbabagiller familyasının üyesi olan, çorak topraklarda yetişebilen bitki gurubunda yer alır: Pembemsi çiçekleri olan Kekik Otu, saçaklı köklere sahiptir. Alt kısmı odunsu olan bitkinin sağlık açısından çok fazla faydası bulunuyor. Kekik Otu Türk mutfaklarında genellikle yemeklere katılmak için kullanılıyor.

Kekik otu nedir?

Kekik Otu, çayırlarda, ormanlarda, yol kenarlarında, çorak alanlarda yetişebilen çok yılık bitki türüdür. Dünyada hemen her yerde kendiliğinde yetişebilen Kekik, hoş kokusuyla tanınan bitkiler gurubunda bulunuyor.

Çiçekleri geriye doğru çan biçiminde olan Kekik Otu, Haziran ayında itibaren toplanmaya başlanır. İştah açıcı özelliği bulunan kekik, özellikle kırmızı etle birlikte kullanıldığında, tadını daha güzel hale getirebilir. Dünyanın her ülkesinde tadına karşı hassasiyet bulunur ve hemen her mutfakta tercihler arasında bulunur.

Kekik otunun faydaları nelerdir?

Kekik Otu, dikkat çeken güzel kokusu ve yemeklerin tadınız çok güzel yapmasıyla tanınıyor. Kekik Otu faydaları ise bitkinin insan sağlığına olan yararlarıdır.

Midede oluşan gaz ve sıkışmaları gidermede yardımcıdır. Vücudun içerisinde serbest radikalleri engelleyici özelliği bulunur. Kekik Otu, vücuda zarar veren bakteri ve mikroplarla savaşır. Yemeklerin mide ve yemek borusunda birikip hastalık yapmasına engeller. Sindirimi sağlar.

Yemek borusunda ve midedeki toksinleri temizleyebilen Kekik Otu, uzmanlar tarafından bu anlamda tüketilmesi yönünde öneriliyor. Kekik Otu uzmanlar tarafından ağız kokusunu giderici olarak da önerilir.

Kum ve taş oluşumunu engelleyen Kekik Otu, böbreklerde zararlı bakterilerin azalmasını sağlar. İdrar yollarını geliştiricidir.

Cildi derinlemesine temizleyebilir. Cilt üzerinde yer alan zararlı bakterileri yok eder ve sıkılaşma sağlar. Ciltteki lekelerin yok olmasını sağlayarak, parlaklık kazandırır.

Kaslarda gerginleşme sıkışmalara da faydalı olan Kekik Yağı, bu anlamda sporcular için ideal tercih olabiliyor. İçerisinde kalsiyum bulunduğundan kemik gelişimine katkı sağlar. Kanda ödem ve iltihap oluşmasını engeller.

Kekik çay formunda veya yemeklerde tüketildiği zaman beyne iki yönlü fayda sağlar. Birincisi beynin gelişimine katkıda bulunur. İkincisi, beyin içerisinde mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayabilir.

Saçların dökülmesi ve zayıflamasının ana nedeni bölgede yaşana deformasyon sorunlarıdır. Vitamin eksikliği veya vitamin yoksunluğu, saçların gittikçe daha zayıf hale gelmesine neden olabilir. Kekik Yağı duş öncesinde saça sürülerek, saçları daha güçlü hale getirir. Vitamin ve mineral açısından saçları besler.

Kekik otu ne işe yarar?

Kekik Otu, uzmanlar tarafından sürekli olarak araştırılan bitkilerdendir. Güzel kokusu ve yemeklere kattığı tatla her mutfağın vazgeçilmesi olan Kekik Otu, çok yararlı bitkidir.

Saç dökülmesini azaltır

Kekik Otunun önemli yararlarından birisi saçlarda dökülmeye karşı etkiye sahip olmasıdır. Saç köklerindeki hücrelerin güçlenmesi yönünde yarar sağlayan Kekik Otu, dökülmelerin en az seviyeye indirir.

Stresi azaltır

Uzmanların Kekik Otu tüketimini önermelerinin en büyük nedenlerinden birisi, bitkinin strese karşı geliştirdiği settir. Kekik Otu rahatlatıcı olduğundan, kişide stres oluşumu yavaşlatır. Vücudu baştan aşağı rahatlatan etkiye sahiptir.

Kekik otu ne için kullanılır?

Kekik Otu kullanım alanları bir hayli geniştir. Bitki, sağlığa faydalı olabilmesi için çok farklı formlarda tüketilebilir. Kekik Otu kullanımı öncesi uzmanlara danışmak çok önemlidir.

Yemeklere tat vermek için kullanılır

Kekik Otunun insanlar tarafından kullanılmasının ilk nedeni sağlığı iyileştirmek değildir. Çünkü bitkinin çok güzel bir kokusu ve tadı vardır. Bu yönde kekik otu dünyada en çok tüketilen bitkiler arasında zirvelerde yer alıyor.

Vitamin sayısını arttırmak için kullanılır

Kekik Otu vücudun yiyeceklerden daha fazla vitamin alabilmesi için yarar sağlar. Bu amaçla kullanılan Kekik Otunun kendi içerisinde de onlarca vitamin bulunur.

Kekik otu nasıl kullanılır?

İki kullanım şekli vardır. İlki yiyeceklere katılarak tüketilmesidir. Genel anlamda bu yönde kullanılır. İkincisi ise kekik otunun çay formuna getirilip tüketilmesidir. Çayının yapılması için demlenmesi gereklidir. Kaynamış sıcak suyun içerisine kendi ölçüleriniz ile bir tutam Kekik Otu ekleyebilir, demlemesini sağlayabilirsiniz.