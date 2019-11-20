Son yılların en popüler bitki çaylarının başında gelen kekik çayı her derde deva olmasıyla da biliniyor. Başta zayıflatmak üzere her yaşta kadın ve erkeğin birçok sağlık sorununa da temas eden bu şifa çayları özel olarak hazırlanmaktadır. Kekik çayı diyeti de son zamanlarda özellikle 40 yaş üstü kişiler tarafından sıklıkla uygulanmaktadır. Vücutta biriken yağların çok daha hızlı ve kolay bir şekilde dışarı atılmasını sağlayan bu çaylar evde, rahatlıkla hazırlanabiliyor.

Kekik çayı diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler

1- Günde iki kere: Bu mucizevi etkileri olan çay sabah ve akşam saatlerinde iki kere içilebilir. Aynı zamanda gece yatmadan önce içildiği takdirde yağ yakımını hızlandırdığı söyleniyor. Aşırıya kaçıldığı takdirde sindirim sorunlarına yol açtığı için günde iki fincandan fazla içilmemesi öneriliyor.

2- Şeker kullanılmamalı: Kekik çayı buruk bir tada sahiptir. Bu nedenle çoğu kişi faydaları aşikar olsa bile sırf tadından ötürü bu çayı içmekte güçlük çekebilir. Ancak içine toz şeker atıldığı takdirde içerisinde bulunan vitaminlerin büyük oranda azaldığı tespit edilmiştir. Kekik çayı kullananlar tatlandırıcı olarak bal kullanabilir. Bu sayede hem rahat bir içim hem de faydalarından ödün vermeyen bir şifa kaynağı olarak tüketilmesi mümkün olmaktadır.

3- Hamur işi ve çikolata alışkanlıkları terk edilmeli: Bu diyette unutulmaması gereken en önemli nokta, tek başına bir çayın zayıflamaya yeterli olmayacağıdır. Bu nedenle belli başlı yeme alışkanlıkları terk edilmelidir. Düzenli kekik çayı yağ yakımını hızlandırmaktadır. Ancak hamur işi, çikolata ve şerbetli tatlılar yeni yağ oluşumlarına neden olacağı için bu gıdaları kesmekte fayda bulunuyor.

Kekik çayı nasıl hazırlanır?

Son derece pratik bulunan kekik çayı yapılışı sadece birkaç dakikalık zaman alıyor. Bir ya da iki bardak su kaynatılmalıdır. Akabinde öncesinde ince ince dilimlenmiş kekikler bu suyun içine atılır. Takriben beş dakika kaynatıldıktan sonra çay içmeye hazır oluyor. En önemli noktada kekiğin tekrar kaynatılmamasıdır. Tekrar kaynatılan kekiklerde herhangi bir vitamin ve protein oranı kalmıyor. Bu nedenle sadece tek içimlik kekikler hazırlanmalıdır.

Kekik çayının mucizevi faydaları

Kanserden korunmak isteyen kişiler günde en az bir fincan kekik çayı içebilir. Metabolizmayı hızlandıran, yağ yakım hızını ise üç katına çıkaran bu özel çayların az bilinen faydaları da beslenme uzmanları tarafından sıklıkla dile getiriliyor.

1- İnatçı öksürüklere iyi geliyor: Sadece kış mevsiminde değil, bahar nezlelerinde de ortaya çıkan inatçı öksürüklerin sökülmesinde kekik çayı tercih edilebilir. Sadece birkaç gün üst üste içildiği takdirde balgam söktürücü etkileri de mevcuttur. Nezle ve grip gibi kış hastalıklarının çok daha kısa sürede atlatılmasına da yardımcı oluyor.

2- Hazımsızlığı gideriyor: Özellikle fazla kaçırılan akşam yemeklerinden sonda maden suyu yerine kekik çayı içilebilir. Midede biriken kötü gazların atılmasını sağlayan bu özel çay hazımsızlık sorunlarını da büyük oranda azaltıyor.

3- Gargara olarak kullanımı: Söz konusu çay kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılır Akabinde ağzın içinde gargara yapılabilir. Damak yaralarına iyi gelen mucizevi etkisi aynı zamanda kronikleşmiş ağız kokularına da kalıcı çözümler sunuyor. Aynı şekilde boğaza gargara yapılarak bademciklerin inmesini de kolaylaştırmaktadır.

4- Depresyona ve kaygı bozukluklarına karşı öneriliyor: Kekik çayı, diğer birçok bitki çayı rahatlatıcı bir etkiye sahip. Depresyona neden olabilecek olumsuz düşünceleri insan zihninden uzaklaştırıyor. Bununla birlikte anksiyete bozukluğuna varan kaygıların azalmasına vesile olarak kişilerin çok daha mutlu ve huzurlu hissetmelerini sağlamaktadır.

5- Ağrıları azaltıyor: Regl sancılarını azaltmak kekik çayı faydaları arasında gösteriliyor. Regl öncesinde de esnasında da gönül rahatlığıyla tüketilebilir.