Kegel egzersizi, kadınlar tarafından vajinayı saran kasların kuvvetlendirilmesi için uygulanan egzersizlere denir. Kadınlarda bulunan vajinal kaslar, pelvik taban, vajen kasları, pubik kaslar ya da aşk kasları olarak adlandırılmaktadır. Kegel egzersizleri, bu kasları çalıştıran egzersizlerdir. Bir başka deyişle, vajinayı sarmalamış olan vajina kasları için, ince bağırsakları, mesaneyi ve rektumu desteklemekte olan pelvik taban kasları için, kuvvetlendirici egzersizlere kegel egzersizleri denmektedir.

Kegel egzersizleri nasıl yapılır?

Vücut sağlığımızı koruyabilmemiz için, vücudumuzda bulunan tüm kasların çalıştırabilecek egzersizleri uygulamamız gerekir. Kegel egzersizleri de bu egzersizlerden biridir. Kegel egzersizi, vajina kaslarını çalıştırarak, böylelikle bu kasların toparlanması için, oldukça faydalı ve yardımcı bir egzersizdir. Özellikle de doğum yapan kadınlar için, doğum sonrasında oluşan vajina kaslarındaki gevşemelerin toparlanması, kegel egzersizleri ile sağlanabilmektedir.

Kegel egzersizi için öncelikle, mesane boşaltma uygulaması yapmak gerekir. İdrar boşaltımı yaparken, 10 a kadar sayıp, pelvik kaslarınızı sıkmalısınız. Sonrasında pelvik kasları genişletilerek, 10’a kadar tekrar saymalısınız. İdrarınız geldiği zaman, günde 3 ya da 4 kez bu egzersizi tekrarlayabilirsiniz. Kegel egzersizlerini ayrıca, günlük rutinlerinizi yaparken de (kitap okurken, diş fırçalama sırasında) gerçekleştirebilirsiniz.

En etkili kegel egzersizleri

Etkili bir kegel egzersizi için, egzersizin doğru yöntemler ile doğru bir biçimde yapılması oldukça mühimdir. İlk olarak, tuvalete oturulduğunda, idrar hızlı bir biçimde bırakılıp, geri çekilmelidir. Bu şekilde durdurup, geri çekme uygulamalarını gerçekleştirirken, vücudunuzdaki pelvik bölgesinde, bir kasılma hissi oluşacaktır. Bu kasılmanın gerçekleştiği kısım, pelvik kası olarak adlandırılır. Bu sebeple bu egzersizi, doğru vajina kasınızı çalıştırdığınızı fark edene dek, tekrar etmelisiniz.

Kegel egzersizlerinin faydaları nelerdir?

- Kegel egzersizleri, kadınlarda ve erkeklerde, cinsel ilişki yaşanırken oluşan hazzın artmasını ve cinsel doyuma ulaşılmasını sağlar.

- İdrar kaçırma sorunlarının tedavisi için kullanılır.

- Hamileler için, normal doğuma hazırlık sürecinde yardımcı bir egzersizdir.

- Cinsel isteksizlik için yapılan tedavilerde kullanılır.

- Mesane, bağırsak ve rahim sarkmalarını önlemek için kullanılır.

- Doğum sonrası, vajinanın eski sıkılığına ulaşmasını temin eder.

- Orgazm fonksiyonunun temin edilmesinde, oldukça yardımcı bir egzersizdir.

- Ağrılı cinsel ilişki ve vajinismus tedavileri için, destek sağlayıcı ve yararlı bir egzersizdir.

Kegel egzersizleri ne zaman yapılmalıdır?

Doğru yöntemler ile yapıldığı zaman, kegel egzersizi zararlı bir egzersiz değildir. Kegel egzersizleri günlük yaptığınız diğer rutin işlerinizi yaparken ( diş fırçalamak, çalışmak, tv izlemek, kitap okumak gibi), kolaylıkla yapabileceğiniz egzersiz uygulamalarıdır. Fakat burada önemli olan nokta, kegel egzersizi yaparken, idrar akışını durdurarak yapmamaktır. Mesane boşaltımı sırasında kegel egzersizleri yapmak, mesanenin tamamı ile boşaltılamamasına ve idrar yolu enfeksiyon riskinin artış göstermesine yol açabilir.

Kegel egzersizleri yapıldığında ne zaman sonuç alınır?

Kadınlar kegel egzersizlerini doğru ve düzenli bir şekilde uyguladıklarında, 4 – 6 hafta sonrasında düzenli bir biçimde sonuçları görmektedirler ( İdrar kaçırma durumunda azalma görülmesi gibi). Hem yenilenmiş, hem de daha kuvvetli pelvik kaslarına kavuştuktan sonra, yolun uzun olduğu ve buna değeceği unutulmamalıdır.

Kegel egzersizleri hangi sıklıkla uygulanmalıdır?

Evde, iş yerinde, yolda, yani istediğiniz her yerde uygulayabileceğiniz kegel egzersizlerini her gün doğru ve düzenli bir biçimde uygulamayı alışkanlık edinin. Her egzersiz sırasında pelvis kaslarınızı 3-10 saniyelik süre ile kasın ve yine aynı sürede mola verin. Bu şekilde bu egzersizi 5-10 defa uygulayabilirsiniz.

Bu şekilde kegel egzersizini gün içinde beş defa yapmış olmanız, kegel egzersizinden en yüksek noktada yarar sağlamanızı sağlayacaktır. Ancak egzersizlerde aşırıya kaçılmaması, dikkat etmeniz gereken bir noktadır.