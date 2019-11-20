Mide sağlığını korumanın yanında, bağırsak sisteminin düzenlenmesinde yardımcı olan kefir nedir? Kefir kendi özel mayasıyla nasıl yapılır? Faydaları oldukça fazla olan kefir hakkında bütün bilgileri bu yazımızda sizlerle paylaşacağız. Keyifle okumanız dileğiyle.

Kefir nedir?

Kefirin ana vatanı Kuzey Kafkasya'dır. Özel bir mayan mantarı ile yapılan kefirde inek veya keçi sütü kullanılır. İçerisinde yüksek miktarlarda magnezyum, B12 vitamini, folik asit, biotin, enzimler, kalsiyum içeren kefirin tadı ekşi ayran gibidir. Doğru kullanıldığında, sindirim sistemi başta olmak üzere, saçlara, cilde çok fayda sağlayan bir içecektir.

Kefirin faydaları Nelerdir?

Sağlıklı bir içecek olan kefir, halen Kuzey Kafkasya Türkleri arasında sıklıkla tüketilmektedir. Sizde kefir faydaları listemize baktığınız zamanda, ne kadar özel bir içecek olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. İşte kefirin verdiği faydaların listesi şu şekildedir;

- Böbrek taşı gibi rahatsızlığını gidermede yardımcıdır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirici bir yapısı vardır.

- Vücudu ağır metallerden temizleme görevi görür.

- Kolesterolü dengeler.

- Kanser hücrelerinin oluşumlarını engelleyicidir.

- Ülser rahatsızlıklarında tedavi amaçlı kullanılabilir.

- Bağırsakları temizler ve sindirimi oldukça kolaylaştırır.

- Egzama ve sedef gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

- Gastrit tedavisi için kullanılabilir. Aynı zamanda vücudun fonksiyonlarını da düzenlemeye yardımcı olur.

- Mantar rahatsızlıkları için etkili bir tedavi yöntemidir.

- Kalp hastalıklarına fayda sağlar.

- Yüksek tansiyonu düşürür.

- Kan damarlarını temizleyici özellikleri vardır.

- Karaciğer hastalıklarına çok iyi gelir.

- Tümör oluşumunu engellemenin yanında, kanserli hücrelerin oluşumlarını engelleyicidir.

Kefir kullanımı görüldüğü gibi çok sayıda fayda sağlar. Bu listedekiler dışında kalan pek çok sayıda faydası daha vardır. Bu nedenle ölçüsünde kefir kullanmanız, size ve sağlığınıza oldukça iyi gelecek.

Kefir mayası ile kefir yapımı

Kefir yapımı için ilk olarak malzemelerin hazırlanması gerekir. Gerekli malzemeleri ve yapılışını burada görebilirsiniz.

Gereken malzemeler

- 1 litre taze keçi sütü (yoksa inek sütünü tercih edebilirsiniz. Ancak taze olmasına dikkat edin. Market sütleri kullanmayın.)

- 40 gram özel kefir mayası.

Yapılışı

- Yapmanız gereken ilk olarak sütünüzü kaynatmak olacak. Süt kaynadıktan hemen sonra soğumaya bırakınız. Sütün kaymak tuttuğunu göreceksiniz. O kaymağı alınız.

- 25 derece soğukluğuna düşen bu süte kefir mayası ilave edilmelidir.

- Kavanoza konulduktan sonra ağzı hava alacak şekilde kapatılmalıdır. Toz kapmamasına dikkat ediniz.

- Sıcaklığın 20 - 25 arası olduğu bir yerde bekletilir. Hava soğuksa eğer, etrafınız mutlaka bir bezle kapatın.

- 24 saat bekletilir ve sütün pıhtı şekline gelmesi gerekir.

- Olgunlaşabilmesi için 24 saat boyunca bu sefer buzdolabında bekletilmelidir.

- Sonrasında plastik süzgeç yardımıyla kefir süzülür. Artık içilmeye hazırdır. Kefirin içerisinde alkol bulunur. Beklediği sürece alkol oranı artacaktır.

Kefirin doğru tüketimi nasıldır?

Kefir oldukça sağlıklı bir içecektir. Bundan yukarıda bahsettik. Ancak doğru bir biçimde tüketilmesi oldukça önemlidir. Kefir çabuk bozulan bir içecek olduğundan mutlaka yapıldıktan bir süre sonra en fazla 1 gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Yine yukarıdaki faydaları hemen alabilmek için tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Kefir yetişkin insanlar gün içerisinde en fazla 2 bardak tüketilmelidir.

Çocuklarda mide veya bağırsak problemleri varsa ve kefir içilmesi tavsiye edilmişse, yatmadan 1 saat öncesinde maksimum bir bardak içilmesi yeterlidir. Kefir kullananlar mutlaka bu hususlara dikkat etmelidirler. Aksi halde kefir yararlı olmaktan çıkıp, zararlı bir içeceğe dönüşebilir. Sağlığımıza binlerce faydası bulunan kefir tüketimi, gereklidir. Tadından şikayetçi olsanız bile, hafta içerisinde minimum 1 kez kullanmanız, sizi kanserden koruyacaktır.



