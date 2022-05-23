Kedisine şiddet uygulayan Kurt Zouma, hakim karşısına çıkıyor

İngiltere Premier Lig'de West Ham United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Kurt Zouma, Şubat ayında kedisine uyguladığı şiddetin videosunun internete düşmesinin ardından hakim karşısına çıkacak.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Salı günü Thames Sulh Ceza Mahkemesinde görülecek olan davada Zouma, bir hayvana "gereksiz yere acı çektirmek" ve sorumlusu olduğu hayvanı "acı çekme, yaralanma veya hastalıktan koruyamamak" suçlamaları ile yargılanacak.

Kardeşi de yargılanacak

Görülecek olan davada olayı video kaydına aldığı iddia edilen Fransız futbolcunun kardeşi Yoan Zouma da yardım ve yataklık suçlamaları ile yargılanacak.

Neler yaşanmıştı?

27 yaşındaki futbolcu Kurt Zouma, kedisine uyguladığı şiddettin videosunun internete düşmesi ile birlikte dünya gündemine oturmuş ve büyük tepki çekmişti.

Bunun üzerine kulübü West Ham, haftada 125 bin Sterlin kazanan futbolcuya iki maaş ceza vermiş, böylelikle futbolcu 250 bin Sterlin'lik para cezasına çarptırılmıştı.

Kediler bakım altında

Şiddete maruz kalan kediler, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği(RSPCA) tarafından soruşturma süresince sahiplenilmiş ve kedilerin bakım altında oldukları açıklanmıştı. Kedilerin hala bakım altında utulduğu da aktarılanlar arasında yer aldı.



