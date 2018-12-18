Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Galatasaray'ın golünü 65'inci dakikada Yunus Akgün kaydederken, konun Keçiörengücü'nün golü ise 85'inci dakikada Taha'dan geldi.

Mücadeleye damga vuran olay ise Galatasaray alt yapısında yetişmiş olan ve şimdi Keçiörengücü'nün formasını terleten Cihan Can ile Sarı Kırmızılı taraftarların tartışması oldu.

Oyundan çıktıktan sonra Cihan kulübeye doğru yönelirken, taraftarlar kendisine laf attı. Bu olayın ardından kısa bir tartışma yaşandı. Olay büyümeden sonlandı.



