Keçiörengücü son nefeste

Son 11 sınavda 1 kez kazanan Keçiörengücü, koronavirüs arası sonrasında 2'de 2 yaptı. Geçen hafta Bursa'yı 1-0 deviren Başkent temsilcisi, dün de Altınordu deplasmanında tek farkla kazandı. İlk yarının son anlarında Cem Ekinci'nin golü ile soyunma odasına 1-0 önde giren Mor-Beyazlılar, 90+4’te şoku yaşadı, Sinan Osmanoğlu maça beraberliği getirdi.

Ancak son sözü 90+5’te Bokila söyledi ve Keçiörengücü sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Başkent ekibi 41 puana yükselip, Play-Off umutlarını tazelerken, Altınordu 32 puanda kaldı.