Keçiörengücü 1-2 Galatasaray (ÖZET)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bugün deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Kupada 17 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, bu sezonki organizasyona 5. turdan dahil oldu. Keçiörengücü ise 3. turda Manisa Belediyespor’u, 4. turda da Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor’u eleyerek 5. tur biletini aldı.

14.dakikada sarı kırmızılılar tehlikeli atak gerçekleştirdi. Ceza sahası içerisinde Garry Rodrigues topla buluştu. Kaleye şutunu attı, Yaşar topu çıkardı. Yaşanan karambolde savunma topu kornere gönderdi.

26.dakika Keçiörengücü etkili geldi. Savunmanın yaptığı hata sonrası kaleci ile karşı karşıya kalan Hakkı şutunu attı İsmail Çipe topu çıkardı.

Keçiörengücü 27. dakikada sağ kanattan Abdurrahman'la hızlı geldi. Topla birlikte ceza sahası içerisine giren Abdurrahman içeriye yerden ortasını yaptı ancak kimse topa dokunamadı.

Galatasaray, 33. dakikada Keçiörengücü karşısında Atalay Babacan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

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39.dakikada Galatasaray atağında Muğdat Çelik, savunma arkasına atılan topla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muğdat, Yaşar'ın üstünden topu aşırtmak istedi ancak kaleci topu çıkardı.

Maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında Muğdat sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Penaltı noktası üzerindeki Celil'e pasını gönderdi. Genç futbolcu şutunu attı, kaleciyi geçen topa savunmada Batuhan müdahale ederek golü engelledi.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında 49. dakikada savunma arkasına gönderilen topla hareketlenen Muğdat, kaleciyi çalımladı, çaprazdan şutunu çıkardı top direğe de çarparak auta çıktı.

Maçın 50. dakikasında Martin Linnes'in güzel golüyle skor 2-0'a geldi.

Keçiörengücü bu gole 51. dakikada Ziya Şakar'ın attığı golle cevap verdi: 1-2.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Galatasaray tehlikeli geldi. Rodrigues sol kanattan yerden ceza sahası yayının üstündeki arkadaşı Yunus Akgün'e topu gönderdi. Yunus, kontrol ettikten sonra yerden şutunu attı ancak top direkten geri geldi.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Atalay Babacan, 64. dakikada yerini bir başka genç futbolcu Recep Gül'e bıraktı.

Keçiörengücü dakika 83'te gole çok yaklaştı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Abdurrahman Kuyucu, şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray deplasmanda genç futbolcu ağırlıklı çıktığı maçı 2-1 kazandı.

Keçiörengücü - Galatasaray 11'ler

Keçiörengücü: Yaşar, Batuhan, Osman, Erdi, Ziya, Burak, Yücel, Alperen, Abdurrahman, Hakkı, Uğurcan

Galatasaray : İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Atalay, Yunus, Gökay, Celil, Rodrigues, Muğdat

Yedekler: Batuhan, Mariano, Selçuk, Henry, Recep, Mustafa, Abdussamed, Ali Yavuz, Yuto, Sefa



