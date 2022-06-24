Altay formasıyla Süper Lig’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan Karataş, transferde hareketli saatler yaşanmasına sebep oldu. Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'un transfer olması sonrası Beşiktaş 'ın ciddi şekilde ilgilendiği, Galatasaray 'ın kadrosuna katmak üzere olduğu 19'luk solak yıldızı son anda devreye giren Eyüpspor kaptı.

5 yıllık sözleşme

İzmir ekibiyle bonservis konusunda anlaşan, Kazımcan ile son görüşmeler sonrası el sıkışan Eflatun Sarılılar, genç futbolcuyu kadrosuna kattı. TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve Uğur Demirok, Alper Uludağ, Sinan Kurt, Alpaslan Öztürk, İbrahim Akdağ, Metehan Mimaroğlu, Francis Ezeh, Emeka Eze gibi önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Eflatun Sarılılar, Kazımcan'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İsmi ilk olarak Beşiktaş ile anılan, ardından Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen 19 yaşındaki solak Kazımcan Karataş'ı son anda devreye giren Eyüpspor kaptı.

Çok yönlü olması avantaj

Transferin bugün resmen açıklanması bekleniyor. Ümit Milli Takım forması giyen, sol bekte, kanatlarda ve ihtiyaç halinde forvet olarak da görev yapabilen çok yönlü oyuncu, yeni sezon öncesi maddi sıkıntılarla boğuşan Altay'a ciddi bir bonservis kazandırmış olacak.

23 resmi maça çıktı

Türk futboluna bugüne kadar sayısız oyuncu kazandıran Altay’ın son keşfi olan genç yetenek, sezona sol kanat ve santrfor olarak girdi. Mustafa Denizli'nin sol bekte şans verdiği ve devam eden süreçte bu mevkide vazgeçilmez olan Kazımcan, 23 resmi maça çıktı ve 1399 dakika görev aldı, 2 asistle sezonu tamamladı.

FANATİK ÖZEL







