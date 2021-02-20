Ülkemizde bulunan pek çok ilde farklı özelliklere ve kapasiteye sahip pek çok stadyum bulunmaktadır. Bunlardan birisi Kazım Karabekir Stadyumudur. Süper Lig'de mücadele eden B.B. Erzurumspor iç saha maçlarını bu stadyumda yapmaktadır. Eskiden beri hizmet veren ve Cemal Gürsel Stadı olarak bilinen stadyum 1968 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Kazım Karabekir Stadyumu nerede?

Cemal Gürsel Stadyumu olarak açılan bu stadyum ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Erzurum ilinde yer almaktadır. 1968 yılında açılan Kazım Karabekir Stadyumu daha sonra yenilenmiş ve günümüzde bu ismi almıştır. B.B Erzurumspor maçlarına ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu 2010 yılında yenilenmiş ve 2011 Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış organizasyonlarında da kullanılmıştır.

Kazım Karabekir kapasitesi ne kadar?

1968 yılında inşa edilen stadyum 1999 yılında yapılan tadilat ile 17.600 kişilik kapasiteye çıkarılmıştır. 2010 yılında ise ışıklandırma yapılmış olup %60 kapalı tribünleri ve 17.600 kişi kapasitesi ile Erzurumspor'a hizmet vermektedir. Kazım Karabekir Stadyumu günümüzde tekrar yenilenmiş ve modern bir görünüme kavuşmuştur. Kale arkaları yıkılıp mevcut kapasitesi ise 21.274'e çıkarılmış olmaktadır.

Kazım Karabekir Stadı kaç kişilik?

Kazım Karabekir Stadyumu yıllar içerisinde pek çok tadilata uğramış olup günümüzde 21.374 kişilik kapasiteye ulaşmıştır. Stadın tribünlerinin üstü kapalı olup seyircilerin kötü hava koşullarından korunması sağlanmıştır. Ayrıca stadyum içerisinde alttan ve üstten ısıtma sistemleri mevcut olmaktadır. Böylece Kazım Karabekir Stadyumu yenilenmiş hali ile modern bir görünüme kavuşmuştur.