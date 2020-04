Osmanlı saray mutfağında önemli bir sütlü tatlı olan kazandibi, bir çeşit kıvamlı muhallebidir. Osmanlı tatlıları arasında kazandibi oldukça popülerdir. Orijinal tarife uygun yapılan kazandibi, geleneksel tatlılar kadar ağır değildir. Dışarda yenilen kazandibi lezzetini, evde hazırlayarak elde etmek mümkündür. Yanık lezzetini sevenler için kazandibi tatlının yenilmesi önerilmektedir.

Kazandibi besin değerleri

Sütün içerisine nişasta, şeker, vanilya ve pirinç unu eklenerek pişirilmektedir. Şekerli ve yağlı tatlılara oranla kazandibinin kalori miktarı daha düşüktür. Kazandibinin içerisinde A vitamini, kalsiyum, potasyum, karbonhidrat, protein, yağ, kolesterol ve sodyum bulunmaktadır. Ana yemek sonrası veya çay saatlerinde kazandibi sevilerek tüketilmektedir. Sütlü tatlıları seven herkes, kazandibini de çok sevmektedir.

Kazandibi kaç kalori?

1 porsiyon kazandibinde 200 kalori bulunmaktadır. Kazandibindeki kalori miktarı düşük tutulmak isteniyorsa, şeker miktarını az tutmak yeterli olacaktır. Diyet sürecinde sütlü tatlı olmasından dolayı diyeti olumsuz olarak etkilememektedir. Canı çok tatlı çekenlerin, yoğun şerbetli tatlılar yerine kazandibini tercih etmesi önerilmektedir. Kazandibi dikkatli bir şekilde tüketilirse, zayıflamaya fayda sağlamaktadır.

Kazandibi yapmanın püf noktaları nelerdir?

Kazandibinin en önemli özelliği kavruk aromalı ve yanık olmasıdır. Kazandibi yaparken kullanılacak olan tepsi, ısıya dayanıklı olması gerekmektedir. Tepsinin her yerine yağ sürülmeli ve yağ tercihi mümkünse tereyağı olmalıdır. Daha sonra serpilen toz şekerin her yere yayıldığına dikkat edilmelidir. Kazandibi pişerken sürekli çevrilmeli ve her tarafı eşit şekilde kavrulmalıdır.

Kazandibi kilo aldırır mı?

Düşük kalorili tatlılar arasında bulunan kazandibi, kilo vermek isteyenlere tavsiye edilmektedir. Kilo vermek için kazandibi porsiyonuna dikkat etmekte fayda vardır. Psikolojik ve fizyolojik olarak kilo vermek baskısı altında olanların, arada bir kazandibi kaçamağı yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Diyet zamanı yenilen kazandibinde şeker miktarı az olmalıdır.

Kazandibinin faydaları nelerdir?

Diyet sürecinde olanlar için en uygun tatlı kazandibidir. Şerbetli tatlıların aksine kazandibinden alınacak kalori miktarı kolay bir şekilde yakılabilmektedir. Arada bir kazandibi yenilmesi, kilo verme konusunda diyette olan kişiyi teşvik etmektedir. Uzun süre tok tutan kazandibi, diyeti bozacak herhangi bir sorun ortaya çıkarmamaktadır.

Kazandibinin zararları nelerdir?

Kazandibi yemenin herhangi bir sakıncası olmamakla birlikte yenilen zaman ve porsiyon son derece önemlidir. Uygun olmayan bir zamanda yenilmesi kilo aldırabileceği gibi kilo vermeyi zorlaştırmaktadır. Tok karnına yenilen kazandibi, kan şekerinin yükselmesine neden olmaktadır. Tok karna kazandibi yenildiğinde, pankreas aşırı insülin salgılayarak bel ve sırt bölgesinde yağlanma yapmaktadır.

Kazandibi bir kaçamak olarak düşünülmeli ve düzenli tüketilmeye çalışılmamalıdır. Kazandibi sütlü bir tatlı olsa da tatlı olduğu unutulmamalıdır. Tatlı ihtiyacını meyveden çıkarmak her zaman daha sağlıklıdır. Kazandibi yedikten sonra hareket edilmemeli ve alınan kalori miktarını yakmak için mutlaka yürüyüş yapılmalıdır. Bir porsiyondan fazla kazandibi tüketiminden uzak durulmalıdır. Diyabet hastalığı olmayanlar için kazandibi yemek, masum bir kaçamaktır.