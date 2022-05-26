Kayserisporlu taraftarlar, kupa finalini dev ekranda izledi

Yukatel Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşılaştığı Demir Grup Sivasspor maçı için Cumhuriyet meydanına dev ekran kuruldu. Çok sayıda Kayserisporlu taraftarlar kent meydanına akın etti.

Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşmayı coşkuyla takip etti. Taraftarlar karşılaşma sırasında meşaleler yaktı. Yukatel Kayserispor'da 33'üncü dakikada Ramazan Civelek'in attığı gol sonrası taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

KAYSERİ,(DHA)



