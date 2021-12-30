Geçtiğimiz sezon Kayserispor ve Giresunspor’un gündemine giren ancak transferi gerçekleşmeyen Mateus Lima; Ocak ayında Süper Lig ’e geliyor. Kayserispor; İsrail Ligi takımlarından Hapoel Rishon leZion’da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı golcüyle yeniden temasa geçti. Bu sezon 17 maçta attığı 8 golle dikkatleri üzerine çeken ‘Canavar’ lakaplı golcü, Süper Lig’de forma giymeye sıcak bakıyor. Azerbaycan ve Uzakdoğu liglerinden de taliplileri olan Mateus Lima’nın, geçmiş yıllarda Türkiye’de forma giyen vatandaşlarından edindiği izlenimler nedeniyle bu tekliflere sıcak bakmadığı ve Süper Lig’e yakın olduğu ifade edildi.

250 bin Euro çıkış maddesi

1.87’lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken, ceza sahası içindeki bitirici vuruşlarıyla ön plana çıkan Mateus Lima’nın, H. Nof HaGalil kulübünden çıkış maddesi 250 bin Euro olarak gözüküyor. Ancak Mateus Lima’nın, alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz alarak Süper Lig’e gelebileceği öğrenildi.