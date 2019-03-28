Ara transferde cezası nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen, buna karşın Hikmet Karaman yönetiminde aldığı puanlarla üst sıralara tırmanan Kayserispor da gelecek sezonu düşünmeye başlayan takımlar arasında.

Sarı- Kırmızılılar da özellikle iki isim için karar verildi. Sözleşmesi sona erecek olan Umut Bulut ve Sylvestr Varela’nın durumları belli oldu.

Varela’nın biten sözleşmesi uzatılmayacak, yollar ayrılacak.

35 yaşına gelmesine rağmen saha içinde ve dışında takıma müthiş bir katkı veren kaptan Umut’un ise takımda kalmasına kesin gözle bakılıyor. Tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık daha kontrat için masaya oturulacak.

Diğer forvet Asamoah Gyan da yolcular arasında.