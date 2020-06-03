Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 12 Haziran Cuma günü ligin 27. haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef 3 puan. Sezon başında Kayserispor’a transfer edilen Portekizli savunma oyuncu Miguel Lopes’in yokluğunda teknik direktör Robert Prosinecki savunmanın sağında, hücum oyuncusu Zoran Kvrzic’i monte edecek.

Sakatlığının tedavisi için gittiği ülkesi Portekiz’den halen dönemeyen Lopes’in ne zaman Kayseri’ye geleceği belirsizliğini korurken bu süreçte sağ kanat Zoran Kvrzic, bek pozisyonunda forma giyecek.