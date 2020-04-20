Bu sözler ligin son sırasındaki Kayserispor'a ait... Bütün kulüpler futbolcularına ödemeleri dondurup indirim istemenin hazırlığındayken Sarı- Kırmızılılar’dan flaş bir hamle geldi. Hes Kablo Kayserispor Kulübü, Kovid-19 salgınından dolayı liglere ara verildiği şu günlerde ödeme yaptı. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, “Türk futbolunda sıkıntıların üst seviyede olmasına rağmen futbolcularımızı mağdur etmemek adına maaş ödemesi yaptık. Futbolcularımızdan bir indirim talep etmedik” dedi. İç Anadolu ekibinde özellikle bazı yabancı oyuncular, biriken ödemelerini almak için menacerleri aracılığı ile kulüp yetkililerine haber göndermişti. Batan geminin Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, futbolcuların ödemelerinin bir kısımını yaptıklarını belirterek, “Burası Kayserispor Kulübü. Kimse bize batan geminin malları düşüncesiyle yaklaşmasın!” ifadelerini kullandı.